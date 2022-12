Serie D/H - Nardò e Barletta restano in scia della Cavese, risale il Brindisi

Il Casarano perde lo scontro diretto di Cava de' Tirreni con la Cavese e scivola a -8 da primo posto occupato proprio dai campani. A segno per i rossoazzurri capitan Marsili, il suo è il gol che accorcia le distanze e nulla più. Finisce 2-1 per la Cavese grazie alla doppietta di Foggia, campani primi in classifica con 30 punti dopo 14 giornate. Il Brindisi vince e continua la risalita. A Molfetta finisce 3-2 per i biancazzurri in gol con D'Anna, Felleca e Dammacco. Di Longo e Fucci le reti del Molfetta. Vince il Nardò per 2-1 contro l'ostica Afragolese passata in vantaggio con Longo. I granata di Ragno ribaltano il match con in quattro minuti con Ferreira e Ciracì. Finisce a reti bianche Fasano-Altamura. Ancora un pareggio per il Martina di Pizzulli, stavolta è un 2-2 a Bitonto dopo che per due volte i martinesi sono passati a condurre. Vittoria preziosa del Barletta a Pozzuoli, buon pari del Gravina a Francavilla in Sinni.

Serie D/H - 14°turno

Bitonto-Martina 2-2

Cavese-Casarano 2-1

Fasano-Altamura 0-0

Francavilla in Sinni-Gravina 1-1

Gladiator-Nocerina 2-0

Matera-Lavello 3-2

Molfetta-Brindisi 2-3

Nardò-Afragolese 2-1

Puteolana-Barletta 0-1

Classifica: Cavese 30; Barletta 28; Nardò 26; Brindisi 25; Fasano 23; Altamura, Casarano 22; Gladiator 20; Martina 18; Matera 17; Bitonto 16; Afragolese, Nocerina 15; Molfetta 14; Lavello 12; Francavilla in Sinni 10; Gravina 9, Puteolana 7.