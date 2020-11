Serie D, vincono Taranto e Nardò. Derby amaro per Brindisi e Casarano

Dopo circa un mese di stop, oggi si è tornato a giocare in serie D. Nel girone H erano in programma due recuperi che riguardano le squadre dell'area jonico-salentina, entrambi derby molto sentiti. Allo Iacovone il Taranto di mister Laterza ha battuto di misura il Brindisi grazie alla rete realizzata nel finale del primo tempo da Acquadro. Al Giovanni Paolo II invece i padroni di casa del Nardò hanno vinto a sorpresa contro il Casarano realizzando un gol per tempo con Gallo e Caputo. E' finita 0-0 infine la sfida tra Lavello e Cerignola. Ecco la nuova classifica: Sorrento 16, Picerno, Brindisi 11, Taranto, Casarano*, Francavilla 10, Lavello 9, Bitonto, Taranto**, Andria, Altamura*, Molfetta 7, Nardò*, Cerignola 6, Fasano**, Portici* 4, Gravina**, Aversa**, Puteolana* 3. * una partita in meno; ** due partite in meno

