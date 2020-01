Va al Taranto il derby col Brindisi: Genchi e D'Agostino a segno

Un gol per tempo e il Taranto vince il derby del "Fanuzzi" contro il Brindisi. A decidere un confronto sferzato da un forte e gelido vento, sono state le reti (una per tempo) realizzare da bomber Genchi e dal fantasiste D'Agostino.

IL TABELLINO

BRINDISI-TARANTO 0-2

Marcatori: 38’ pt Genchi (T), 32’ st D’Agostino (T).

BRINDISI (3-5-2): Pizzolato; Dario, Ianniciello, Fruci (37’ st Cuomo); Boccadamo, D’Ancora, Marino, Pizzolla, Escu; Dorato (13’ st Toure), Ancora. A disposizione: Lacirignola, Capone, Merito, Nardelli, Giovane, Nocerino, Zappacosta. All. Ciullo.

TARANTO (4-2-3-1): Sposito; Pelliccia (13’ st Marino), Benvenga, L. Manzo, Ferrara; S. Manzo, Cuccurullo; Genchi (30’ st Allegrini), D’Agostino (41’ st Actis Goretta), Oggiano (12’ st Guaita); Olcese (44’ st Matute). A disposizione: Carriero, Van Rasbeeck, Masi, Serafino. All. Panarelli.

Arbitro: Taricone di Perugia;

Note - Ammoniti: Ancora, Escu (B); Oggiano, S. Manzo, Sposito, Actis Goretta (T).

Angoli: 6-5; recupero 1’ pt, 5’ st; circa 2000 spettatori; gara condizionata dal forte vento. Ultimo aggiornamento: 17:37





© RIPRODUZIONE RISERVATA