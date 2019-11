Serie D, il Casarano esonera l'allenatore De Candia

CASARANO - La sconfitta di Bitonto, la quarta stagionale per il Casarano, è risultata fatale per il tecnico Pasquale de Candia. In una nota diffusa nella mattinata, la società rossazzurra ha, infatti, comunicato il suo esonero. "La società Casarano calcio - si legge - comunica di aver risolto il rapporto di collaborazione con l’allenatore Pasquale De Candia. La società ringrazia mister De Candia per l’impegno profuso e i successi conseguiti augurandogli un percorso professionale denso di risultati e soddisfazioni ancora maggiori.". L'ormai ex-tecnico aveva guidato il Casarano anche lo scorso anno ottenendo la promozione dall'Eccellenza alla D e vincendo tutte le competizioni possibili, inclusa la Coppa Italia Nazionale di categoria. Tra i nomi liberi in circolazione, ma si tratta solo, per ora, di mere ipotesi, ci sono anche quelli di Alberto Villa e Antonio Calabro. La società guidata dal presidente Giampiero Maci è al lavoro per individuare il nuovo allenatore. La squadra, nel frattempo, si allenerà agli ordini del tecnico in seconda Massimo Manca.





© RIPRODUZIONE RISERVATA