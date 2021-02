Serie D, il Nardò conquista il primo posto. Ma tra recuperi e classifica corta regna l'incertezza Risultati

LA 20a giornata del campionato di serie D si caratterizza per il primo posto conquistato dal Nardò. I granata battono 4-0 il Brindisi e festeggiano un traguardo che inorgoglisce la città ed evoca bellissimi ricordi. Finisce in parità, 2-2, Fasano-Casarano mentre il Taranto vince 1-0 con gol di Leo Guaita la gara contro la Puteolana che, allo "Iacovone", ha dimostrato un'ottima organizzazione di gioco malgrado occupi l'ultimo posto in classifica. Ecco risultati e classifica:

4-0 Nardò-Brindisi

2-2 Fasano-Casarano

2-0 F.Andria-Sorrento

2-3 Francavilla S.-Cerignola

3-3 Molfetta-Bitonto

0-1 Portici-Lavello

1-0 Taranto-Puteolana

rinviata Altamura-Picerno

rinviata Gravina-R.Aversa

34 Nardò

33 F.Andria *

33 Casarano **

31 Taranto ***

31 Lavello *

29 Picerno **

29 Bitonto *

27 Altamura ***

26 Molfetta ***

24 Sorrento ***

24 Cerignola

21 R.Aversa *

19 Fasano

19 Francavilla S.

18 Brindisi (-2) **

15 Portici ***

14 Gravina *****

12 Puteolana **

*partite da recuperare