Gli anticipi: Taranto e Brindisi domani in campo

ROMA - La Serie D scende in campo nel weekend per la 15ª giornata di campionato, la 17ª nei gironi a venti squadre B e C.

Il turno si aprirà domani con due anticipi nel girone H: Taranto-Nocerina e Brindisi-Agropoli (ore 15).

Le altre partite si giocheranno domenica 8 dicembre con calcio d’inizio alle ore 14.30 ad eccezione di C Audace Cerignola-Gravina (ore 15) e Bitonto-Fidelis Andria (ore 15.30).

Anche questa settimana torna l’appuntamento con “D come Domenica”, il format radiofonico dedicato al Campionato d’Italia in diretta dalle ore 18 alle 19.30 su Spreaker per approfondimenti e servizi dedicati a cura del pool di corrispondenti.



Designazioni arbitrali

Girone H: Audace Cerignola - Gravina (Enrico Gemelli di Messina), Bitonto - Fidelis Andria (Niccolo' Turrini di Firenze), Brindisi - Agropoli (Edoardo Papale di Torino), Foggia - Gelbison (Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa), Casarano - Citta di Fasano (Simone Pistarelli di Fermo), Grumentum - Francavilla (Valerio Pezzopane di L'Aquila), Nardo - Gladiator (Sebastian Petrov di Roma 1), Sorrento - Team Altamura (Francesco Cusumano di Caltanissetta), Taranto - Nocerina (Samuele Andreano di Prato)









