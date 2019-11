Brindisi, esonerato Olivieri. Si avvicina Ciullo

BRINDISI - Massimiliano Olivieri paga le sei giornate senza vittorie e non è più l'allenatore del Brindisi. Il club adriatico ha comunicato l'esonero tramite una nota stampa sul proprio sito ufficiale. Il tecnico, che l'anno scorso aveva portato i biancazzurri in D tramite la vittoria dei play off nazionali di Eccellenza, è stato sollevato dall'incarico. A ore verrà ufficializzato il nuovo allenatore, in pole (manca solo la firma sul contratto ma c'è già l'accordo) Totò Ciullo, per cui si tratterebbe di un ritorno a Brindisi.





