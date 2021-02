Brindisi, altri due rinforzi per mister De Luca: arrivano Panebianco e Rotulo

BRINDISI Domani il Brindisi Calcio osserverà un turno di riposo forzato per il rinvio del match in casa del Gravina a causa del Covid19 che ha interessato alcuni calciatori della squadra barese. In attesa di tornare in campo, la società biancazzurra ha messo a segno un doppio colpo sul mercato. Alla corte del tecnico Claudio De Luca arrivano Nicola Panebianco e Riccardo Rotulo. Il primo si trasferisce proprio dal Gravina: «Sono qui per riscattarmi dopo un'esperienza non positiva in gialloblù - ha confessato a margine dell'allenamento di oggi -. Conosco bene il campionato di Serie D, soprattutto questo girone, e sono convinto che potremo fare bene». Rotulo, classe 1999, aveva giocato in C con l'Akragas, poi in Serie D due anni con la Sanremese e l'inizio di questa stagione a Vado Ligure. Domani i biancazzurri come detto resteranno a riposo; mercoledì invece è in programma il turno infrasettimanale e per i ragazzi di mister De Luca ci sarà la sfida contro il Real Aversa.

