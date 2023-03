Serie D, Tipaldi perde i sensi: momenti di paura in Barletta-Casarano Risultati e Classifica

(foto casaranocalcio.com) - Momenti di paura durante Barletta-Casarano, finita 3-3, per un colpo subito al volto da Tipaldi che, privo di sensi, si è accasciato sul terreno di gioco. Immediato l’intervento di capitan Marsili, che ha tirato fuori la lingua dalla bocca del giovane compagno di squadra. La disperazione dei giocatori del Casarano sino a quanto Tipaldi, difensore classe 2003, è stato accompagnato, in ambulanza, al pronto soccorso dell'ospedale Dimiccoli di Barletta per una tac di controllo. Sul campo la partita è finita 3-3. In classifica cambia poco, vincono Cavese, Brindisi e Nardò, con i granata che agganciano il Barletta al secondo posto.

Serie D/H - 26a giornata

Afragolese-Brindisi 0-4

Barletta-Casarano 3-3

Gladiator-Lavello 2-3

Matera-Martina 0-0

Puteolana-Gravina 0-1

Nardò-Bitonto 3-0

Alttamura-Nocerina 2-1

Fasano-Francavilla in Sinni 2-1

Molfetta-Cavese 1-2

Classifica: Cavese 53; Nardò, Barletta 49; Brindisi 47; Casarano 46; Altamura 43; Fasano 39; Matera 38; Martina, Bitonto 36; Afragolese, Gladiator, Nocerina 26; Francavilla in Sinni 25; Gravina 24; Molfetta 23; Lavello 22; Puteolana 15.