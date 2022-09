Serie C/C, 3ª giornata Turris-Taranto 0-1 live

Si gioca tra oggi e domani la 3ª giornata del campionato di Serie C girone C. Di seguito il programma delle gare e i risultati in tempo reale.

Ore 20.30

Monterosi-Juve Stabia 0-1

Monopoli-Avellino 2-0

Catanzaro-Latina 0-0

Fidelis Andria-Audace Cerignola 0-1

Gelbison-Potenza 1-0

Messina-Viterbese 0-0

Pescara-Crotone 0-0

Turris-Taranto 0-1

Domani ore 21

Foggia-Virtus Francavilla

Giugliano-Picerno

Classifica: Catanzaro 6, Crotone 6, Juve Stabia 6, Pescara 6, Monterosi 4, Turris 4, Virtus Francavilla 4, Monopoli 3, Latina 3, Giugliano 3, Picerno 3, Audace Cerignola 3, Potenza 2, Fidelis Andria 2, Avellino 1, Viterbese 1, Gelbison 1, Messina 0, Foggia 0, Taranto 0.