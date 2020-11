Virtus Francavilla, un pari in casa del Foggia. Segna ancora Castorani

Un pari pesantissimi per la Virtus Francavilla sul campo del Foggia nella dodicesima giornata del campionato di serie C, girone C. La squadra allenata da mister Trocini è andata sotto al 7' della ripresa per un gol realizzato da Rocca. I biancazzurri, protagonisti di una buonissima prestazione, non si sono persi d'animo e a otto minuti dalla fine hannoa agguantato il pareggio con una girata al volo di Castorani, al secondo gol stagionale. Un pareggio meritato che consente ai biancazzurri di muovere la classifica e di prepararsi al meglio per il confronto casalingo di domenica contro il Teramo.

