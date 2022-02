Serie C, il Bari si sveglia tardi: ko con il Campobasso. Colpo Foggia a Monopoli

Il Bari si sveglia tardi, perde 3-2 contro il Campobasso e ora sente il fiato sul collo del Catanzaro, che vince a Taranto e va a -4. Tripletta di uno scatenato Liguori (22' pt, 4' st, 23' st), entrato dopo 18' per l'infortunio di Emmausso, che porta i molisani sul 3-0. Il Bari si sveglia dopo la terza rete incassata, anche complice l'inserimento di Botta, tornato in campo un mese e mezzo dopo l'infortunio. Prima un'autorete di Dalmazzi, poi un gol di D'Errico, nel giro di sei minuti, riaprono la partita. Nel finale i biancorossi tentano l'assalto alla porta avversaria, ma non serve. E alla fine piove qualche fischio.

Derby Monopoli-Foggia ai rossoneri



Il derby tutto pugliese tra Monopoli e Foggia va ai rossoneri: gol di Petermann al 39' pt (0-1). In un Veneziani con una buona presenza di pubblico basta l'ex Cesena per infliggere ai biancoverdi la terza sconfitta nelle ultime quattro partite (l'altro è un pareggio), la seconda di fila per 1-0 dopo quella di Campobasso. Il Foggia rientra in zona playoff.

Il sabato nero delle pugliesi

Il Taranto perde di misura contro il Catanzaro: decisivo un gol di Fazio, al 13' del secondo tempo. La squadra di Laterza tiene bene nel primo tempo, nella ripresa viene fuori la maggior qualità dei calabresi e i rossoblù perdono brillantezza, non riuscendo mai a riaprire la partita.

Perde anche la Virtus Francavilla, oltre due mesi dopo l'ultima volta: al Massimino decisivo Biondi in avvio di ripresa. Non una gran partita per i ragazzi di Taurino, apparsi meno capaci di colpire rispetto alle recenti uscite.

L'Andria ci prova ad Avellino, ma nel secondo tempo è troppo forte la squadra biancoverde, al debutto di Gautieri in panchina, dopo l'esonero di Braglia. A segno Kragl (7' st) e Plescia (49' st). Un sabato nero per tutte le pugliesi, Foggia esclusa. E martedì si torna in campo.