Serie C/C, 3ª giornata con Foggia-Virtus Francavilla Gli aggiornamenti

Si gioca tra oggi e domani la 3ª giornata del campionato di Serie C girone C. Di seguito il programma delle gare.

Oggi alle ore 18

Monterosi-Juve Stabia

oggi ore 20.30

Monopoli-Avellino

oggi ore 21

Catanzaro-Latina

Fidelis Andria-Audace Cerignola

Gelbison-Potenza

Messina-Viterbese

Pescara-Crotone

Turris-Taranto

Domani ore 21

Foggia-Virtus Francavilla

Giugliano-Picerno

Questa la classifica del girone C di serie C aggiornata dopo la 2ª giornata di campionato chiusa dal posticipo di lunedì nel quale il Picerno ha battuto il Foggia per 3-0 grazie ai gol di Reginaldo, Esposito e Pittaresi: Catanzaro 6, Crotone 6, Pescara 6, Monterosi 4, Turris 4, Virtus Francavilla 4, Monopoli 3, Latina 3, Giugliano 3, Juve Stabia 3, Picerno 3, Audace Cerignola 3, Potenza 2, Fidelis Andria 2, Avellino 1, Viterbese 1, Gelbison 1, Messina 0, Foggia 0, Taranto 0.