Lecce, a Venezia col dubbio Coda: incerta la presenza in campo del bomber giallorosso

Esame di maturità in Laguna oggi pomeriggio per il Lecce di Eugenio Corini. Alle cinque, i giallorossi sfidano il Venezia, una delle rivelazioni del campionato cadetto più equilibrato ed incerto degli ultimi venti anni. Oltre alla capolista Empoli, ci sono almeno altre otto o nove squadre pronte a darsi battaglia fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata della stagione regolare per conquistare la promozione diretta nell'Olimpo del calcio italiano. Tra queste, pure Lecce e Venezia che oggi si affrontano in un match che si annuncia spettacolare in considerazione della vocazione offensiva delle due compagini che presentano in attacco bomber di razza del calibro di Massimo Coda e Francesco Forte.

Il bomber giallorosso. Il centravanti del Lecce, che guida la classifica marcatori del campionato cadetto con 16 centri (e 8 assist) davanti a Mancuso dell'Empoli con 15 e Forte del Venezia con 12, dovrà superare l'ultimo provino in programma questa mattina nel ritiro veneziano. Come ha spiegato Corini nella conferenza stampa della vigilia, il numero 9 giallorosso non è al cento per cento della condizione a causa di un leggero infortunio al polpaccio rimediato in allenamento. Coda sarà del match solo se riceverà il via libera da parte dello staff sanitario, anche perché in casa giallorossa nessuno vuole correre il rischio di perderlo per un lungo periodo. Ci sarà invece il suo collega neroarancioverde Forte, grande protagonista del 2-2 dell'andata al Via del Mare in cui fece ammattire la difesa giallorossa, in particolare Meccariello, oggi assente per squalifica (ballottaggio tra Pisacane e Dermaku per la sua sostituzione). Va detto però che nel frattempo il Lecce ha cambiato pelle.

La formazione è stata rimodellata in tutti i reparti, a cominciare dalla difesa dove, rispetto alla partita dello scorso 5 dicembre, ci saranno soltanto Gabriel e Lucioni. Anche in mezzo al campo c'è stata una mini-rivoluzione con l'ingresso in pianta stabile dei vari Hjulmand, Bjorkengren e Majer. In attacco infine negli ultimi tempi Henderson si è ben disimpegnato nel ruolo di trequartista e di suggeritore per il redivivo Pettinari. Va detto anche del nuoco infortunio capitato a Listkowski, questa volta bloccato da una frattura da stress del quinto metatarso del piede destro. Chiaramente oggi il Lecce dovrà fare i conti con la voglia di vincere del Venezia, certificata dal presidente Duncan Niederauer: «Con dieci partite importanti da giocare - ha detto - possiamo decidere fino a che punto possiamo arrivare. Questo viaggio inizia martedì sera contro il Lecce, e io sarò con la squadra a sostenerli». Al fianco del Lecce invece ci sarà come di consueto il presidente Saverio Sticchi Damiani. Al Penzo fischio d'inizio alle ore 17 affidato al giovane e bravo arbitro molfettese Giovanni Ayroldi.