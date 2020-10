Corini: voglio un Lecce più incisivo in fase d'attacco. A Cosenza con i dubbi Falco e Zuta

LECCE Il Lecce si appresta ad affrontare il Cosenza, si gioca domani alle ore 15 al "San Vito-Marulla, con qualche dubbio sulla formazione di partenza. "Falco e Zuta proveranno in mattinata", ha detto l'allenatore giallorossso prima della partenza per la Calabria. Poi si è soffermato sul potenziale offensivo della sua squadra. "Abbiamo margini di crescita molto importanti e alcuni segnali li abbiamo già avuti - ha sotttolineato mister Corini -. Dovremo essere più incisivi, l'espressione del gioco certifica che è una mole di lavoro che va ottimizzata al massimo. Il campionato di B è molto lungo e vive di strappi; noi abbiamo cambiato parecchio, siamo in costruzione e cercheremo di consolidare certi aspetti".

