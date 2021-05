Lecce a Empoli per conquistare il terzo posto. La diretta: PRIMO TEMPO

1': calcio d'inizio battuto dagli ospiti, che giocano in maglia bianca con striscia verticale giallorossa. Empoli in completo azzurro

PRIMO TEMPO

Con la testa ormai ai play off, il Lecce chiude il campionato a Empoli, contro la capolista, che, ormai ascesa in serie A, ha già dimostrato di non chiedere più nulla al campionato, perdendo con la Salernitana. Ai salentini la sfida servirà per attestarsi al terzo o al quarto posto, differenza che potrà valere agli spareggi. Vincere per sorpassare il Monza, che ospiterà il Brescia.

I giallorossi, tutt’altro che galvanizzati avendo sprecato la possibilità di promozione diretta, probabilmente dovranno arginare gli attacchi di La Mantia, già idolo della tifoseria salentina. Corini schiererà dal primo minuto Mancosu, dietro a Coda e Stepinski. Ipotesi.

Sul fronte opposto, dove aleggia ben altro spirito, mister Dionisi cambierà qualche nota nello spartito suonato a Salerno. All’andata finì in parità, i giallorossi rimontarono il due a zero.

Formazioni

EMPOLI: Furlan, Stulac, Romagnoli, Mancuso, Bajrami, La Mantia, Sabelli, Bandinelli, Haas, Nikolaou, Parisi. In panchina: Pratelli, Crociata, Matos, Olivieri, Moreo, Fiamozzi, Zurkowski, Ricci, Damiani, Pirrello, Viti, Cambiaso. Allenatore: Dionisi

LECCE: Gabriel, Pisacane, Meccariello, Paganini, Stepisnki, Nikolov, Dermaku, Gallo, Hjulmand, Henderson, Rodriguez. In panchina: Bleve, Vigorito, Maggio, Lucioni, Mancosu, Coda, Yalçin, Björkengren, Zuta, Calderoni, Majer. Allenatore: Corini

Arbitro: Gianluca Aureliano, di Bologna