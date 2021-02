Lecce pronto a confermare il rilancio: in campo contro il Pescara

15': Gli ospiti tentano subito di imporsi, ma dopo una decina di minuti il Pescara si fa vedere in avanti. La partita si anima. Squadra abruzzese in velocità prova a innescare Masciangelo. Pochi minuti prima l'esterno sinistro era stato cercato da Memushaj sulla trequarti avversaria ma è intervenuto Lucioni in fallo laterale.

PRIMO TEMPO

Un altro incontro che, secondo il pronostico, contribuirà a rilanciare il Lecce: oggi salentini ospiti del Pescara, per la sesta giornata di ritorno della serie B. Avversario in cerca disperata di punti per la salvezza, la squadra abruzzese, che sabato scorso ha pareggiato zero a zero col Frosinone.

Risultato che fa morale. Tra i biancoazzurri mancherà l'ex Tabanelli, per infortunio. Mister Grassadonia deve inventare la difesa, a causa delle defezioni. Il Pescara non assapora la vittoria da sette giornate e all'"Adriatico" ha ottenuto solo nove punti in dodici partite. In buon auspicio per i salentini.

FORMAZIONI

Pescara: Fiorillo, Bellanova, Drudi, Scognamiglio, Odgaard, Memushaj, Masciangelo, Dessena, Capone, Guth, Busellato. A disposizione: Radaelli, Alastra, Giannetti, Valdifiori, Galano, Balzano, Fernandes, Maistro, Omeonga, Nzita Theto, Vokic, Machin. Allenatore: Grassadonia

Lecce: Gabriel, Maggio, Lucioni, Meccariello, Coda, Björkengren, Gallo, Majer, Hjulmand, Henderson, Rodriguez. A disposizione: Bleve, Borbei, Paganini, Mancosu, Yalçin, Stepinski, Pettinari, Zuta, Maselli, Felici, Tachtsidis. Allenatore: E. Corini

Arbitro: Ivan Robilotta, di Sala Consilina