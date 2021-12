Serie B, Giallorossi in campo per il primato. Lecce-Reggina 1-0

31' ammonito Crisetig, capitano della Reggina per fallo su Strefezza

27' GOL LECCE Bella azione manovrata, Gallo pesca in area Coda che di testa libera al tiro Gargiulo, sinistro al volo e palla nel sacco

23' pericolo in area giallorossa. Dermaku svirgola il rinvio, si impossessa del pallone Cortinovis che cerca il pallonetto sull'uscita di Gabriel. Palla sopra la traversa

APPROFONDIMENTI SERIE B Lecce, battere la Reggina per conquistare la vetta della B. Coda...

22' azione manovrata del Lecce, errore di Strefezza nell'ultimo passaggio e la Reggina si salva

20' Partita spezzettata e diversi errori di misura per entrambe le squadre

15' Finora grande equilibrio a parte l'occasione di Majer

10' primo pericolo: azione del Lecce, tiro finale di Majer sul fondo

9' Primi minuti di grande equilibrio con i portieri inoperosi

5' Fasi di studio per ora nessuna emozione al Via del Mare

1' Calcio d'inizio per il Lecce

Primo tempo

Fischio d'inizio alle 16.15: il Lecce potrebbe ritrovarsi da solo al comando della classifica del campionato di serie B. Ai giallorossi servirà una vittoria nel confronto casalingo contro la Reggina per scavalcare Brescia e Pisa, avanti rispettivamente di due e di un punto. Entrambe infatti scenderanno in campo domani per affrontare avversari del calibro di Monza e Como, con il rischio quindi di subire un rallentamento.

Le formazioni ufficiali

Lecce: Gabriel, Lucioni ©, Gargiulo, Coda, Di Mariano, Gendrey, Gallo, Strefezza , Majer, Hjulmand, Dermaku. A disposizione: Bleve, Samooja, Meccariello, Olivieri, Helgason, Bjarnason, Listkowski, Björkengren, Blin, Barreca, Calabresi, Rodriguez. Allenatore: M. Baroni

Reggina: Turati, Cionek, Crisetig ©, Bellomo, Regini, Di Chiara, Adjapong, Montalto, Hetemaj, Cortinovis, Rivas. A disposizione : Micai, Stavropoulos, Gavioli, Loiacono, Ricci, Bianchi, Galabinov, Denis, Laribi, Lakicevic, Tumminello, Liotti. Allenatore: A. Aglietti.

Arbitro: Manuel Volpi della sez. di Arezzo