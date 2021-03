Il Lecce a valanga contro la Reggiana: doppietta di Coda e gol di Majer 0-3

32': Gol! Dilaga il Lecce: Pettinari entra in area e serve Coda sul palo più distante, il bomber non si fa pregare a buttarla dentro: 0-3

29': Gol! Majer in rete : 0-2. Sugli sviluppi di un corner , respinge Ardemagni e il mediano leccese batte Venturi

25': ancora zero a uno. Gli emiliani hanno reagito con un tiro di Siligardi dalla distanza, traiettoria deviata e palla placida a Gabriel. I padroni di casa d vino fare di più per impensierire la retroguardia leccese

15': rigore per il Lecce. Gol! Coda trasforma il penalty. Massima punizione concessa per atterramento di Pettinari da parte di Costa. Uno a zero per i salentini

15': Lecce subito in avanti: Pettinari non c'entra la porta di testa, poi sul fronte opposto Laribi prova a trafiggere Gabriel ma la mira è errata. Sfida subito gradevole: Coda calcia mandando non lontano dal palo alla sinistra di Venturi. Poi il bomber giallorosso ci prova da una ventina di metri su punizione, Venturi sventa

1': l'incontro comincia. Centrocampo leccese a trazione straniera, con Hjulmand, Björkengren ed Henderson. Una sola punta per i padroni di casa: Ardemagni.

PRIMO TEMPO

Proverà a non perdere altri punti, il Lecce questa sera, nell'ultima delle quattro consecutive partite che si annunciavano quali ghiotte occasioni di vittoria. I giallorossi, fallite le missioni contro Entella e Pescara, con le quali ha solo pareggiato, saranno di scena sul campo di una Reggiana quint'ultima nella classifica di serie B e reduce dalla sconfitta di Venezia, per due reti a una. Nel turno precedente gli emiliani avevano pareggiato a reti bianche con la Salernitana, dopo la vittoria sul Cittadella e quella sull'Ascoli. Partita valida per l'ottava giornata di ritorno, all'andata stravinsero i salentini per sette gol a uno.

FORMAZIONI

REGGIANA: Venturi, Rozzio, Varone, Costa, Pezzella, Libutti, Radrezza, Laribu, Siligardi, Ajeti, Ardemagni. In panchina: Voltolini,

Zamparo, Mazzocchi, Lunetta, Del Pinto, Espeche, Gyamfi, Kiriwan, Cambiaghi. Allenatore: Alvini

LECCE: Gabriel, Maggio, Lucioni , Meccariello, Coda, Pettinari, Björkengren, Gallo, Majer, Hjulmand, Henderson. In panchina: Bleve, Borbei, Pisacane, Yalçin, Stepinski, Nikolov, Zuta, Maselli, Felici, Tachtsidis. Allenatore: Corini

Arbitro: Alberto Santoro, di Messina