Il Lecce si affida a Coda per battere il Monza, che perde Balotelli durante il riscaldamento. Si comincia - LIVE

1’: fischio del signor Marinelli, si comincia. Lecce in campo senza Lucioni, ma al centro del pacchetto arretrato è schierato Dermaku, reduce da un lungo fermo.

PRIMO TEMPO

Il migliore attacco del campionato contro la migliore difesa, insieme a quella del Cosenza. Lecce contro Monza per la diciassettesima puntata della serie B. Al Via del Mare i salentini, che finalmente saranno guidati dal tecnico Corini dalla panchina dopo lo stop per coronavirus, cerca o continuità di risultati e soprattutto vittoria, essendo loro sfuggita mercoledì scorso quella contro il Cittadella e avendo perso terreno nell'ultimo mese rispetto alle prime della classe.

La squadra giallorossa dista sei punti dalla vetta, mentre il Monza è solo a due lunghezze dalle capoliste salernitana ed Empoli, assise a quota 31. Nel precedente turno i brianzoli hanno schiantato proprio i campani, forti di una compagine che si è permessa anche il lusso di ingaggiare l'ex milanista Boateng. Il club biancorosso ha recitato sul mercato la parte dell'assopigliatutto. Fra i lombardi gli ex giallorossi Armellino, Lepore e Donati. Sul rettangolo verde non si vedrà la sfida dei bomber fra Massimo Coda e Mario Balotelli, quest'ultimo ingaggiato nel mese scorso dai brianzoli, ma fuori per un infortunio durante gli allenamenti.

LE FORMAZIONI

LECCE: Gabriel, Adjapong, Dermaku, Zuta, Henderson, Tachtsidis, Meccariello, Paganini, Mancosu, Coda, Stepinski. In panchina: Bleve, Vigorito, Rossettini, Monterisi, Pierno, Listkowski, Bjorkengren, Dubickas, Calderoni, Lo Faso, Maselli, Majer. Allenatore: Corini

MONZA: Di Gregorio, Donati, Bellusci, Boateng, Barberis, D’Errico, Frattesi, Bettella, Barillà, Carlos Augusto, Balotelli. In panchina: Lamanna, Sommariva, Fossati, Gytkjaer, Scaglia, Armellino, Maric, Colpani, Sampirisi, Lepore, Marin, Pirola. Allenatore: Brocchi

Arbitro: Marinelli, di Tivoli

