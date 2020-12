Lecce-Frosinone, un minuto di raccoglimento per ricordare Paolo Rossi. Al Via del Mare rimonta giallorossa e pareggio: il primo tempo si chiude 1-1

Fine primo tempo sull'uno a uno. Lecce poco incisivo in avanti, Frosinone attento in difesa come previsto. Forse l'inserimento di Falco, giocatore abilissimo in dribbling, potrà servire al Lecce a penetrare nella retroguardia avversaria.

45': Gol! Pareggia Adjapong: 1-1

40': il Lecce prova a reagire con un tiro di Paganini ma un difensore avversario devia la palla in angolo. Poi esce Lucioni per un problema al ginocchio, al suo posto ecco Meccariello.

35': ospiti tutt'altro che appagati: prima Gabriel interviene sulla botta di Salvi servito da Zampano dalla sinistra; poi il tiro di Novakovich dal limite dell'area ribattuto da un difensore giallorosso e qualche minuto dopo, il colpo di testa di Parzyszek che non sorprende Gabriel.

16': Gol! Fallo in area di Adjapong e rigore per gli ospiti. Segna Parzyszek dagli undici metri : 0-1.

15': Il Lecce gioca in verticale, gli ospiti provano a manovrare. Paganini, ex di turno, già in partita, si dà da fare. Sì nota anche Tachtaidis: sua una conclusione da lontano, però alta, e un lancio filtrante per Coda, il quale però finisce in fuorigioco

2': ospiti subito in avanti con un lancio per Rohden, il quale ha servito di testa Parzyszek; quest'ultimo gira in porta ma Gabriel para tranquillamente

1': sfida cominciata tra Lecce e Frosinone. Corini ha lasciato ancora in panchina Falco, risolutivo nelle ultime due partite. Sulla panca degli ospiti c'è Tabanelli, che ha lasciato un ottimo ricordo nei tifosi del Lecce

PRIMO TEMPO

Il migliore attacco della serie B contro un Frosinone entusiasmato dalla rimonta sul Chievo, dopo la vittoria contro il Brescia, ma costretto a qualche assenza di troppo. Il Lecce proverà a ritrovare i tre punti dopo il pari col Venezia, superando in classifica proprio i ciociari, che sono al terzo posto insieme ai salentini, con 19 punti.

Al “Via del mare” il Frosinone tenterà il quarto colpo da corsari. La squadra allenata da Nesta subisce pochi gol, dunque arduo si presenta il compito oggi, per l'undicesima giornata di serie B, agli attaccanti del Lecce.

I giocatori delle due formazioni hanno voluto ricordare Paolo Rossi, campione del Mondiale 1982, scomparso pochi giorni fa per un male incurabile. E' stato osservato un minuto di silenzio prima del calcio d'inizio.

Formazioni

LECCE: Gabriel, Lucioni, Paganini, Mancosu, Adjapong, Dermaku, Stepinski, Zuta, Majer, Tachtsidis, Coda. A disposizione: Bleve, Vigorito, Meccariello, Falco, Rossettini, Monterosi, Listkowski, Pettinari, Bjorkengren, Calderoni, Maselli, Henderson. Allenatore: Corini

FROSINONE: Bardi, Salvi, Curando, Rohden, Maiello, Novakovich, Brighetti, Szyminski, Parzysek, Kastanos, Zampano. A disposizione: Iacobucci, Marcianò, Gori, Boloca, Borghetto, Carraro, Tribuzzi, Tabanelli, Vitale, Ciano, Giordani. Allenatore: Nesta.



Arbitro: Ghersini, di Genova

