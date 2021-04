In allenamento e negli spogliatoi con la squadra del cuore: l'Us Lecce lancia “Epico play”. «Così più vicini al tifosi»

L'U.S. Lecce apre le porte ai tifosi. E dopo mesi di chiusura degli stadi, di lavoro e pianificazione, lancia “Epico play”, il progetto per consentire ai tantissimi tifosi giallorossi di seguire la vita sportiva dei loro beniamini al di là dei 90 minuti di gioco delle partite.

Il progetto

Dal 12 aprile, infatti, partiranno le riprese per il primo canale tematico ingaggiante dell’Unione Sportiva Lecce sviluppato assieme alla società Epico Play. Una troupe dedicata seguirà la squadra per andare a cogliere quelli che sono i momenti più importanti del dietro le quinte dell’Unione Sportiva Lecce e queste riprese andranno a creare una vera e propria docu serie sulla squadra.



Il canale che verrà lanciato ufficialmente sul mercato per la nuova stagione all’interno della piattaforma Epico Play, racconterà la squadra in una maniera completamente innovativa, alternando alla pura esperienza video dei protagonist del club, una serie di funzionalità di ingaggio tra il team ed i supporters che permetterà ai nostri tifosi di essere sempre più al centro dell’esperienza della propria squadra del cuore.

L’Unione Sportiva Lecce sarà la prima squadra a svilluppare questo format completamente innovativo che va incontro alle esigenze e alle evoluzioni del mercato per avvicinarsi sempre di più al mondo dei propri tifosi.