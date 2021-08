Il Lecce riparte in salita: il Var annulla un gol a Olivieri, poi il crollo sotto i colpi della Cremonese/LA DIRETTA 3-0

L'assalto alla serie del Lecce riparte dal campo della Cremonese: trasferta non semplice per i giallorossi di Baroni, per la prima giornata del campionato di serie B. Al 51' il vantaggio dei padroni di casa con Valzania dalla distanza, su assist di Buonaiuto. Nove minuti più tardi, in contropiede, parabola all'incrocio di Buonaiuto. Sempre su ripartenza rapida la Cremonese cala il tris: Valeri chiude alla perfezione il ribaltamento di fronte, sottomisura. Davvero impalpabile la reazione del Lecce, dopo la tremenda mazzata.

Primo tempo vivace e frizzante da entrambe le parti, continui cambi di campo e un gol annullato al nuovo acquisto salentino Olivieri, "pizzicato" dal Var in fuorigioco millimetrico.

CREMONESE: Carnesecchi; Sernicola, Okoli, Ravanelli, Valeri (84' Crescenzi); Valzania (74' Bartolomei), Castagnetti; Stabile, Buonaiuto (74' Vido), Zanimacchia (66' Strizzolo); Ciofani (84' Deli). Panchina: Alfonso, Bartolomei, Ziezkowski, Collodel, Crescenzi, Deli, Frey, Mura, Nardi, Strizzolo, Terranova, Vido. Allenatore: Pecchia

LECCE: Gabriel; Gendrey (84' Calabresi), Tuia, Lucioni, Gallo; Hjulman, Blin (56' Paganini), Majer (75' Listkowski); Strefezza (75' Bjorkengren), Coda, Olivieri (84' Helgason). Panchina: Bjarnason, Bjorkengren, Bleve, Burnete, Calabresi, Helgason, Listkowski, Meccariello, Monterisi, Paganini, Vera, Vulturar. Allenatore: Baroni

Reti: 51' Valzania, 60' Buonaiuto, 64' Valeri

Ammoniti: Valeri, Castagnetti, Strefezza