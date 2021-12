Serie B, il Lecce batte la Reggina e vola in classifica al primo posto

Il Lecce batte la Reggina e vola al primo posto almeno per 24 ore e aspettando i risultati di Brescia e Pisa. Ci pensano due centrocampisti a regalare tre punti fondamentali. Due gol bellissimi frutto di azioni manovrate: nel primo tempo Gargiulo, il raddoppio nella ripresa di Majer.

Solo un pericolo per i padroni di casa sventato da Gabriel. Il Lecce mantiene la porta inviolata,si conferma assoluto protagonista della cadetteria e va a 31 punti. Unica nota stonata l'infortunio di Coda costretto a uscire.

45' saranno 4 i minuti di recupero

44' pochi minuti al termine di una gara fondamentale che i padroni di casa stanno conducendo col doppio vantaggio

42' Helgason e Listkowski entrano al posto di Strefezza e Hjulmand

33' grande intervento di Gabriel sul sinistro a colpo sicuro di Ricci

32' doppio cambio Lecce: Blin e Rodriguez per Majer e Di Mariano

29' sostituzione nella Reggina: Liotti rileva Rivas

26' doppia sostituzione nella Reggina: Tumminello e Bianchi entrano al posto di Cortinovis e Crisetig

21' tiro insidioso di Galabinov, Gabriel devia in corner. In precedenza nella Reggina Galabinov e Ricci al posto di Bellomo e Montalto

16' Gol Lecce! Ripartenza spettacolare orchestrata da Strefezza, palla in corridoio per Majer e palla nel sacco 2-0

9' si accendono gli animi, Cionek e Hetemaj ammoniti

2' palla persa in uscita dalla Reggina, gran tiro di Olivieri deviato in corner

1' Si riparte con il calcio d'inizio degli ospiti. Spettatori paganti 9.026, incasso 94.780 euro

Secondo tempo

Prima frazione di gioco con i giallorossi meritatamente in vantaggio al termine di una bella azione corale chiusa da Gargiulo. Il Lecce non soffre quasi mai a parte dopo una svirgolata di Dermaku. Nel finale, Strefezza sfiora l'eurogol con un tiro a giro che sfiora l'incrocio dei pali.

47' fine primo tempo

46' destro da fuori area di Strefezza, la palla sfiora l'incrocio dei pali

42' Coda costretto ad uscire per infortunio, al suo posto entra Olivieri

38' un'altra bella azione corale del Lecce rifinita da Strefezza per Coda che di destro impegna Turati

32' punizione di Majer, colpo di testa di Dermaku, grande parata di Turati

31' ammonito Crisetig, capitano della Reggina per fallo su Strefezza

27' Gol Lecce! Bella azione manovrata, Di Mariano pesca in area Coda che di testa libera al tiro Gargiulo, sinistro al volo e palla nel sacco

23' pericolo in area giallorossa. Dermaku svirgola il rinvio, si impossessa del pallone Cortinovis che cerca il pallonetto sull'uscita di Gabriel. Palla sopra la traversa

22' azione manovrata del Lecce, errore di Strefezza nell'ultimo passaggio e la Reggina si salva

20' partita spezzettata e diversi errori di misura per entrambe le squadre

15' finora grande equilibrio a parte l'occasione di Majer

10' primo pericolo: azione del Lecce, tiro finale di Majer sul fondo

9' primi minuti di grande equilibrio con i portieri inoperosi

5' fasi di studio per ora nessuna emozione al Via del Mare

1' Calcio d'inizio per il Lecce

Primo tempo

Fischio d'inizio alle 16.15: il Lecce potrebbe ritrovarsi da solo al comando della classifica del campionato di serie B. Ai giallorossi servirà una vittoria nel confronto casalingo contro la Reggina per scavalcare Brescia e Pisa, avanti rispettivamente di due e di un punto. Entrambe infatti scenderanno in campo domani per affrontare avversari del calibro di Monza e Como, con il rischio quindi di subire un rallentamento.

Le formazioni ufficiali

Lecce: Gabriel, Lucioni ©, Gargiulo, Coda, Di Mariano, Gendrey, Gallo, Strefezza , Majer, Hjulmand, Dermaku. A disposizione: Bleve, Samooja, Meccariello, Olivieri, Helgason, Bjarnason, Listkowski, Björkengren, Blin, Barreca, Calabresi, Rodriguez. Allenatore: M. Baroni

Reggina: Turati, Cionek, Crisetig ©, Bellomo, Regini, Di Chiara, Adjapong, Montalto, Hetemaj, Cortinovis, Rivas. A disposizione : Micai, Stavropoulos, Gavioli, Loiacono, Ricci, Bianchi, Galabinov, Denis, Laribi, Lakicevic, Tumminello, Liotti. Allenatore: A. Aglietti.

Arbitro: Manuel Volpi della sez. di Arezzo