Cremona-Lecce, scocca l'ora di Rodriguez: si comincia e i giallorossi vanno in vantaggio 0-1

PRIMO TEMPO

Smaltita la rabbia per il mancato successo casalingo contro il Brescia, frutto non solo di clamorose sviste arbitrali ma anche di demeriti propri, il Lecce cerca il riscatto oggi pomeriggio lontano dal Salento. I giallorossi sfidano la Cremonese, una squadra che ha assoluto bisogno di fare punti per migliorare una classifica a dir poco complicata. L'arrivo sulla panchina dei grigiorossi di Pecchia al posto dell'esonerato Bisoli fin qui non ha prodotto i frutti sperati in termini di classifica, sul piano del gioco invece la Cremonese ha svoltato esprimendo un calcio piacevole fino alla trequarti e confermando la scarsa prolificità dei suoi uomini. Il Lecce dal canto suo nel 2021 ha conquistato soltanto un successo, per giunta in trasferta, sul campo della Reggina.

Era il 16 gennaio e da quel giorno la squadra di Corini ha collezionato soltanto tre pareggi e una sconfitta. Un cammino povero per una squadra che, a giusta ragione, ambisce a stazionare nelle zone nobili della classifica. È vero, il progetto tecnico è triennale - come è stato ribadito di recente dalla proprietà - però è altrettanto vero che questo gruppo dispone di uomini e mezzi per lottare già da questa stagione per la promozione in serie A, diretta o attraverso i play off. Oltre ai senatori infatti il gruppo è composto da tanti giovani di qualità, alcuni dei quali hanno già dimostrato di poter dire la propria in questo torneo cadetto. Qualche esempio? Il primo della lista è sicuramente Pablito Rodriguez: lo score dello spagnolo è impressionante visto che nei 144 minuti in cui è stato impiegato ha già messo a segno 3 gol, tutti decisivi, contro Vicenza, Empoli e Brescia. C'è poi Morten Hjulmand, altro giovane destinato a fare una grande carriera. Regista o interno è relativo, il danese fa la differenza in tutte le zone del campo. Terzo elemento della lista è John Bjorkengren, le cui prestazioni stanno salendo di tono con il passare delle settimane; nell'ultima uscita ufficiale lo svedese si è tolto pure lo sfizio di segnare il suo primo gol con il Lecce. Ma anche i senatori, da Coda a Mancosu, sono ancora in grado di recitare un ruolo da protagonisti. Coda ad esempio oltre a mettere a segno 10 reti, si è reso utile alla squadra fornendo ai compagni di squadra anche 7 assist.



Il problema principale era e rimane (purtroppo) la fase difensiva. Nonostante gli inserimenti recenti di Pisacane e di Maggio la situazione non è affatto cambiata: la squadra di Corini continua a subire gol con una facilità disarmante. Spetta al tecnico trovare i giusti rimedi perché la strada da percorrere è ancora molto lunga e di conseguenza c'è tutto il tempo per risalire la china in classifica. Oggi a Cremona il Lecce si presenta privo di Mancosu, Tachtsidis, Calderoni, Dermaku, Listkowski e ovviamente Adjapong, per il quale la stagione è già terminata. Quasi certamente in mezzo al campo Majer e Nikolov sosterranno il regista Hjulmand mentre Henderson agirà alle spalle della coppia d'attacco composta da Coda e Rodriguez, quest'ultimo finalmente schierato nella formazione di partenza. Tra i padroni di casa problemi soprattutto in difesa dove, tra gli altri, mancherà anche l'ex Terranova. Fischio d'inizio alle ore 14.

