Monza-Lecce, in campo alle 14: si gioca solo per vincere. La diretta

Sfida sconsigliata ai deboli di cuore quella fra Monza e Lecce. Terz’ultima giornata della serie B, i brianzoli mirano a raggiungere proprio i salentini in seconda posizione, bissando quindi il successo sulla Salernitana, altra compagine in agguato per la promozione diretta. I giallorossi invece devono rimettersi subito in sella, dopo la caduta casalinga con il cittadella. Nessun verdetto, è chiaro, alla fine dell’incontro, ma sono intuibili le ripercussioni del risultato sulla psiche delle contendenti. La Salernitana potrebbe giovarsi dello scontro in scena all’ U-Power Stadium, battendo il Pordenone. Quindi il pareggio non servirà né al Monza, né al Lecce.

Nel Monza sono di nuovo disponibili gli otto giocatori coinvolti nella spedizione al casinò svizzero che è costata il contagio di covid. Assenti invece Lamanna e Maric. In panchina Balotelli, che ritrova Corini, suo mister ai tempi del Brescia. .

Il Lecce porta in terra brianzola anche infortunati, squalificati, magazzinieri e fisioterapisti. Non può perdere colpi. Due sconfitte nelle ultime tre partite.

Squalificato Majer, in attacco non ci sarà Pettinari, infortunato. Accanto al bomber Coda correrà Stepinski.

Formazioni

MONZA: Di Gregorio, Bellusci, Boateng, Barberis, Frattesi, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Sampirisi, Mota, Pirola. A disposizione: Sommariva, Gytkjaer, D’Errico, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Scozzarella, Ricci, Balotelli, Diaw, D’Alessandro. Allenatore: Brocchi

LECCE: Gabriel, Maggio, Lucioni, Coda, Stepisnki, Dermaku, Björkengren, Gallo, Hjulmand, Henderson, Tachtsidis. A disposizione: Bleve, Vigorito, Pisacane, Meccariello, Paganini, Mancosu, Yalçin, Nikolov, Listkowski, Zuta, Rodriguez. Allenatore: Corini

Arbitro: Maurizio Mariani, di Aprilia.