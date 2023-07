Serie B, il calendario del campionato 2023/24. Bari, subito il Palermo

Nasce la nuova Serie B, con i calendari. E per la prima volta sarà un campionato asimmetrico, cioè con le giornate che non seguiranno lo stesso ordine tra il girone d'andata e quello di ritorno. Tutte le partite, gli avversari delle squadre del campionato cadetto.

Subito Bari-Palermo. Avvio complicatissimo per i biancorossi di Mignani, prima la sfida diretta contro un avversario di livello assoluto, poi la trasferta a Cremona. Alla terza c'è il Cittadella al San Nicola. All'undicesima e all'ultima - per il ritorno - il Bari giocherà contro un avversario non ancora noto. La X nel calendario indica la squadra che prenderà il posto della Reggina, a patto che il club calabrese non vinca il ricorso.