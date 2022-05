Serie B, i calcoli: Lecce promosso anche con un pareggio o una sconfitta. Le combinazioni

Il Lecce in Serie A anche con un pareggio o con una sconfitta. Tutti i calcoli per la promozione alla vigilia dell'ultima partita, venerdì sera (ore 20.30) contro il Pordenone, per cui si è già registrato il tutto esaurito al Via del Mare. Giallorossi chiamati a vincere, in caso di successo la promozione nel massimo campionato sarebbe aritmetica così come sarebbe matematico anche il primo posto, senza dover affatto pensare ai risultati dagli altri campi. Basta vincere, contro un Pordenone che per altro è già retrocesso in Serie C e in trasferta ha vinto soltanto a Perugia in questa stagione (conquistando cinque punti in totale, 15 sconfitte, due pareggi e un solo successo). Potrebbe però bastare anche un pareggio, ma in quel caso non dovrebbe vincere almeno una tra Monza e Cremonese. Se infatti queste due dovessero vincere, si profilerebbe un arrivo di salentini e grigiorossi al secondo posto a pari punti, ma la squadra di Pecchia ha gli scontri diretti a proprio vantaggio. Con una sconfitta il Lecce sarebbe promosso anche se dovesse pareggiare o non vincere la Cremonese o se il Monza dovesse pareggiare (in caso di arrivo a pari punti gli scontri diretti favorirebbero Baroni). Una serie di calcoli, da fare con una certezza in ogni caso: se la Cremonese non vince, il Lecce sarebbe in A in qualunque caso.

Lecce in Serie A se...

- Vince

- Pareggia e la Cremonese non vince

- Pareggia e il Monza non vince

- Perde e la Cremonese non vince

- Perde e il Monza pareggia