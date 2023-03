Serie B, Bari-Venezia 1-0 live Bellomo segna e fa il trenino

70' - Nel Venezia sempre pericoloso Milanese che, con un tiro potente, sfiora la traversa

65' - Nel Bari Mallamo e Zuzek entra al posto di Benedetti e Bellomo. Nel Venezia Zampano entra al posto di Ciervo

63' - GOL! BARI-VENEZIA 1-0 - Gol del Bari. Cross di Molina e testa vincente di Bellomo. Ottima azione del Bari sulla destra e preciso inserimento di Bellomo che poi esulta sotto la curva con lo storico "trenino"

56' - GOL ANNULLATO! BARI-VENEZIA 0-0 - L'arbitro va al Var e annulla il gol: nell'azione del Venezia, che aveva portato al tiro vincente da fuori area, è stata rilevata una manata di Cheryshev ai danni di Ricci

54' - GOL! BARI-VENEZIA 0-1 - Un tiro quasi improvviso di Pohjanpalo da limite dell'area porta in vantaggio il Venezia

51' - Caprile blocca un tiro debole del Venezia

50' - Il Venezia prova a manovrare, il Bari è attento

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45' - Una serie di fiammate, d'ambo i lati, hanno caratterizzato il primo tempo di Bari-Venezia, chiuso sullo 0-0

27' - Il Venezia non ci sta e attacca da par suo: diagonale da sinistra che Benedetti e Caprile salvano nei pressi della linea di porta

26' - Girata alta di Cheddira da dentro l'area, pallone alto

25' - Antenucci e Cheddira calciano in porta da dentro l'area, il Venezia si rifugia in angolo

23' - Il Bari prova a fare la partita

20' - Tentativo del veneziano Milanese che, dopo un tunnel in progressione, anticipa il tiro che finisce alto

15' - Prima occasione costruita dal Bari con un tiro di Ricci chiuso troppo con il sinistro

9' - Ammonito Di Cesare per un intervento in ritardo a centrocampo

5' - Il Bari prova subito un paio di verticalizzazioni

Le formazioni in campo

Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Molina, Maiello, Benedetti; Bellomo; Cheddira, Antenucci.

Venezia (3-5-2): Joronen; Ceppitelli, Svoboda, Carboni; Candela, Busio, Milanese, Tessmann, Johnsen; Pohjanpalo, Ciervo.

Il Bari in casa contro il Venezia a caccia di punti per restare a contatto con le primissime posizioni di vertice. Al "San Nicola", come al solito pieno e ribollente di entusiasmo, i biancorossi cercano tre punti fondamentali.