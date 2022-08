Un buon Bari pareggia a Parma. A segno Antenucci e Folo

Un buon Bari pareggia a Parma al debutto in B. Una partita scoppiettante, che vale come biglietto da visita per un campionato che sarà inevitabilmente bellissimo. Passa in vantaggio il Parma dopo 3' con una bella giocata di Man. Il Bari pareggia all'11' con il solito Mirco Antenucci, che prima sbaglia il rigore (fallo su Cheddira di Estevez) e poi lo ribatte per la posizione irregolare del portiere avversario. Il raddoppio è di Folorunsho, con una bomba da 25 metri. Nel recupero del primo tempo Mihaila pareggia con una prodezza su punizione. Nella ripresa tanta lotta, poche emozioni. Finisce 2-2.

Foto: Domenico Bari