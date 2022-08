Serie B al via, il Bari a Parma con fiducia. Mignani: «Dobbiamo essere pronti» / La prima giornata

Comincia domani la serie B ricca di grandi nomi. Subito un confronto tra due squadre molto ambiziose come Parma e Bari, che si affrontano nell'anticipo del 'Tardini'. I gialloblù di Fabio Pecchia, dopo l'ottimo precampionato a la vittoria in coppa Italia contro la Salernitana di Davide Nicola, puntano alla promozione nonostante la folta concorrenza, mentre il Bari neopromosso di Michele Mignani, trascinato dalla passione della tifoseria biancorossa, ha intenzione di togliersi quante più soddisfazioni possibili. L'entusiasmo in casa barese non manca, specie dopo il passaggio del turno in coppa Italia contro il Verona: un 4-1 al "Bentegodi" che ha fatto conoscere al grande pubblico Cheddira, tra gli artefici del ritorno in B. Mister Mignani prova a tenere tutti sulla corda e avvisa: «Pretendo sempre la prestazione, deve essere una certezza per noi - ha ribadito nella conferenza stampa di presentazione -. Arriviamo a questa sfida preparati, le ultime due uscite ci hanno portato entusiasmo, ma dovremo dimostrare di essere pronti a soffrire, a reagire, a essere cattivi. Affrontiamo una squadra organizzata, con valori tecnici importanti, guidata da un tecnico con grandi doti, professionali e umane».

Da par suo Fabio Pecchia non si fida dei biancorossi e spiega: «Il gruppo è in condizione, considerato che venerdì sarà il quarantesimo giorno che lavoriamo insieme - dice -. Ora c'è bisogno di partite per migliorare la condizione ma avverrà solo giocando. Per ora ho visto l'atteggiamento giusto e una grande voglia di fare le cose insieme. Domani vorrei ancora di più un Parma che abbia voglia di fare, di difendere ma anche affondare con forza e determinazione. Ciò che abbiamo fatto a Salerno deve darci consapevolezza. Il caldo incide, ma giocando di sera ci sarà una temperatura più umana».

Serie B - 1a giornata

Venerdì 12 agosto

20:45 Parma – Bari

Sabato 13 agosto

20:45 Cittadella – Pisa

20:45 Como – Cagliari

20:45 Palermo – Perugia

Domenica 14 agosto

20:45 Ascoli – Ternana

20:45 Benevento – Cosenza

20:45 Brescia – Sudtirol

20:45 Modena – Frosinone

20:45 Spal – Reggina

20:45 Venezia – Genoa