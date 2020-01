Parma-Lecce, 1-0

18' st - Esce Mancosu, dentro Lapadula: attacco più robusot per il Lecce.

12' st - GOL PARMA Iacoponi di testa su angolo sorprende la difesa giallorossa.

8' st - Angolo per il Lecce e soluzione corta, ma allontana la difesa di casa.

7' st - Parma vicino al vantaggio con Kucka.

Sono 2mila i tifosi del Lecce, a Parma secondo tempo con zero gradi.

Si chiude il primo tempo con le due squadre sullo 0-0.

41' - Giallo a Petriccione per fallo su Hernani.

alla mezzora Lecce più propositivo e sfiora il vantaggio con Petriccione: il tiro deviato in angolo da Darmian.

Posticipo inchiodato sullo 0-0 con Parma e Lecce preoccupate a non scoprirsi troppo. Leggera prevalenza dei padroni di casa.

Al 25 tiro dalla distanza di Falco che trova pronto Sepe.

Nel Lecce c'è il debutto di Deiola.

Attesa al Tardini per il posticipo di serie A fra Parma e Lecce. Una sfida che per gli emiliani vale molto in chive Europa, altrettanto importante per il Lecce che prova ad allontanarsi dalla zona retrocessione.





Le formazioni

Parma: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Grassi, Hernani, Kucka, Kulusevski, Inglese, Kurtic.

In panchina: Colombi, Alastra, Dermaku, Cornelius, Brugman, Laurini, Scozzarella, Siligardi, Gervinho, Sprocati, Pezzella.

All. D’Aversa.

Lecce: Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Deiola; Mancosu; Falco, Babacar.

In panchina: Vigorito, Chironi, Riccardi, Vera, Lapadula, Meccariello, Dubickas, Gallo, Rispoli, Maselli, Laraspata.

All. Liverani.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Ultimo aggiornamento: 22:08





© RIPRODUZIONE RISERVATA