I presidenti di serie A di nuovo compatti: "Vogliamo portare a termine la stagione"

Nel giorno della Festa dei Lavoratori, i presidenti delle società di calcio di serie A ritrovano l'unità. "L'Assemblea della Lega Serie A - si legga in una nota ufficiale - si è riunita questa mattina con tutte le Società presenti e collegate in video conferenza. Il Presidente Paolo Dal Pino ha riportato in riunione quanto espresso ieri sulla disponibilità a un dialogo col Governo in ottica costruttiva e collaborativa, ottenendo su tale posizione la piena condivisione da parte di tutte le Società". In buona sostanza, le società di serie A sono disposte a riprendere il campionato interrotto il 9 marzo scorso e portarlo al termine al fine di decretare tutti i verdetti, vincitrice dello scudetto, qualificate alle coppe europee e retrocesse in serie B.

La speranza di tutti è di poter riprendere al più presto gli allenamenti in modo da ipotizzare la ripresa del campionato intorno alla data del 13 giugno. Entro lunedì ci sarà il summit decisivo per la definizione del Protocollo sanitario e non è da escludere che al termine dell'incontro con il Figc il Governo possa dare il via libera per la ripresa degli allenamenti. Una ripresa che sarà ovviamente graduale e sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal Protocollo sanitario.

