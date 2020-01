Lecce-Udinese, sfida al via del mare - DIRETTA

FORMAZIONI

ARBITRO

Lecce e Udinese si scontrano sperando di invertire una tendenza: i salentini quella di non vincere in casa, i friulani quella di ottenere poco quando sono fuori dalle mura amiche. Conterà molto l’approccio alla partita dopo la sosta natalizia. Liverani, allenatore dei giallorossi, ha affermato di aver visto i suoi giocatori mentalmente più rilassati ma agguerriti. Serenità che regna in casa dei bianconeri dopo la vittoria sul Cagliari. Solo tre punti di differenza fra le due squadre, Udinese più avanti, a quota 18.Nel Lecce assente il fluidificante di sinistra Calderoni, squalificato, ma torna in campo il trequartista Mancosu. Mister Gotti invece deve rinunciare al difensore brasiliano Samir.LECCE: Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco, Petriccione, Tachtsidis, Mancosu, Falco, Tabanelli, Babacar. All.: Liverani.In panchina: Vigorito, Riccardi, Vera, Shakov, Meccariello, Farias, La Mantìa, Dubickas, Rispoli, Bleve.UDINESE: Musso, De Maio, Ekong, Nuytinck, Stryger, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema, Nestorovski , Lasagna. All.: Gotti.In panchina: Nicolas, Perisan, Sierralta, Becao, Opoku, Ter Avest, Walace, Jajalo, Barak, Pussetto,, Teodorczyk, Lasagna.: Giua di Olbia.Le formazioniLecce: Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell'Orco; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar.A disposizione: Vigorito, Bleve, Riccardi, Vera, Shakhov, Meccariello, Farias, La Mantia, Dubickas, Rispoli. All, Liverani.Udinese: Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytink; Stryder Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema. A disposizione: Perisan, Nicolas, Sierralta, Opoku, Jajalo, Walace, Lasagna, Ter Avest, Pussetto, Becao, Barak, Teododorczyk. All. Gotti.Arbitro: Giua di Olbia.