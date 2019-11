Finisce in paritè 2-2 la sfida tra Lecce e Sassuolo con i giallorossi negli ultimi minuti vicinissimi al gol del 3-2 che non è arrivato.

A 5' dalla fine Berardi porta il Sassuol osul 2-2.

Lecce da grande contro il Sassuolo. Lapadula apre le marcature nel primo tempo al 18'. Il pari del Sassuolo al 35' con Toljan. Negli ultimi minuti del primo tempo la magia di Falco su punizione.

Lecce in vantaggio sul Sassuolo per 2-1.

Le formazioni

Lecce: Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer (26' st Riccardi), Petriccione, Tabanelli (40′ pt Shakhov); Mancosu; Babacar (15′ pt Falco), Lapadula. A disp. Vigorito, Vera, Benzar, La Mantia, Dubickas, Rispoli, Rimoli, Dell’Orco, Imbula. Allenatore: Liverani.



Sassuolo: Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli (41'st Peluso), Obiang, Traore (21' st Djuricic); Berardi, Defrel, Boga. A disp. Turati, Russo, Magnanelli, Duncan, Muldur, Raspadori, Tripaldelli, Piccinini, Ghion. Allenatore: De Zerbi.

Arbitro: Ros di Pordenone.

Marcatori: pt, 18' Lapadula, 35' Toljan, 42' Falco; st, 41' Berardi. Ultimo aggiornamento: 16:52





© RIPRODUZIONE RISERVATA