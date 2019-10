Sampdoria-Lecce, ecco le probabili formazioni

Stasera turno infrasettimale per la serie A: si gioca la giornata numero 10. Dopo i due anticipi di ieri vinti dall'Inter a Brescia e dal Verona a Parma, il Lecce di Liverani misura i progressi registrati contro Milan e Juventus sul campo della Sampdoria affidata di recente alle mani di Claudio Ranieri. Giallorossi con una novità in attacco: al posto dell'infortunato Farias parte dall'inizio Lapadula che farà coppia con Babacar. Spazio a centrocampo anche per Tabanelli.



Ecco le probabili formazioni



Sampodoria (4-4-2): 1 Audero; 24 Bereszynski, 15 Colley, 25 A.Ferrari, 29 Murru; 10 Rigoni, 6 Ekdal, 91 Bertolacci, 14 Jankto; 9 Bonazzoli, 27 Quagliarella.

In panchina: 30 Falcone, 3 Augello, 5 Chabot, 21 Murillo, 12 De Paoli, 7 Linetty, 8 Barreto, 26 Leris,. 4 Vieira, 11 Ramirez, 17 Caprari, 23 Gabbiadini. Allenatore Claudio Ranieri.



Lecce (4-3-1-2): 21 Gabriel; 16 Meccariello, 5 Lucioni, 13 Rossettini, 27 Calderoni; 4 Petriccione, 77 Tachtsidis, 23 Tabanelli; 8 Mancosu; 9 Lapadula, 30 Babacar.

In panchina: 22 Vigorito, 2 Riccardi, 3 Vera, 10 Falco, 11 Shakhov, 14 Dumancic, 19 La Mantia, 20 Dubickas, 29 Rispoli, 32 Lo Faso, 39 Dell'Orco, 85 Imbula. Allenatore Fabio Liverani.



Arbitro: Massa di Imperia.



Calcio d'inizio alle ore 21, stadio "L. Ferraris" di Genova. Diretta tv su Sky





