Lecce-Juve, la grande sfida 1-1

SECONDO TEMPO 1-1Secondo tempo al cardiopalma al via del mare:11': pareggio del Lecce si rigore, gol di Mancosu.Si torna in parità dopo che la Juve era passata in vantaggio al 6'con Dybala che ha siglato lo 0-1 su rigore. Massima punizione concessa per un fallo di Petruccione su Pjanic.PRIMO TEMPO 0-0La Juventus dimostra la sua prevedibile superiorità tecnica, arriva facilmente nell’area giallorossa, ma il Lecce riesce a chiudersi, arroccato attorno a Lucioni. A centrocampo però troppi errori per i padroni di casa, che non impensieriscono più la Signora. Al 29’ un tiro di Dybala si rivela pericoloso ma la palla anche questa volta va sul fondo. Nel tempo di recupero, in contropiede, i salentini provano a impensierire il portiere bianconero con un tiro di Mancosu dalla distanza, conclusione velleitaria. Il primo tempo del “Via del Mare” finisce a reti bianche.DIRETTALecce arrembante nei primi minuti, già al secondo va vicino al gol, però la botta di Mayer da posizione centrale viene respinta da Szczesny. E al 9’ minuto, in forza di un contropiede, Babacar si trova davanti al portiere bianconero, ma il suo piatto destro viene facilmente parato. La Juve si rende pericolosa al 12’ con un colpo di testa di Bonucci, che riceve palla dal corner, ma la sfera finisce oltre l’incrocio dei pali. E tre minuti più tardi segna Higuain, correggendo in rete una palla che pareva destinata ad andare sul fondo; l’argentino però era in fuorigioco e l’arbitro annulla la rete. Poi Petruccione tenta il pallonetto lezioso per sorprendere Szczesny, ma la conclusione è sbilenca. Al 22’ il diagonale di Higuain sul secondo palo: sfera fuori di poco; e poco dopo, il pallonetto di Dybala, ma la palla finisce oltre la traversa. Al 26’ minuto si fa applaudire Gabriel, deviando in angolo il tiro di Dybala, che si era inserito nell’area leccese grazie a un passaggio filtrante. Ancora zero a zero.Lecce (4-3-1-2): 21 Gabriel; 16 Meccariello, 5 Lucioni, 13 Rossettini, 27 Calderoni; 4 Petriccione, 77 Tachtsidis, 23 Tabanelli; 8 Mancosu; 17 Farias, 30 Babacar.A disposizione: 22 Vigorito, 2 Riccardi, 3 Vera, 6 Benzar, 9 Lapadula, 10 Falco, 11 Shakhov, 19 La Mantia, 29 Rispoli, 32 Lo Faso, 37 Majer, 39 Dell'Orco.All. Coppola (Liverani squalificato).Juventus (4-3-1-2): Szczesny; 13 Danilo, 19 Bonucci, 4 De Light, 12 Alex Sandro; 23 Emre Can, 5 Pjanic, 25 Rabiot; 33 Bernardeschi; 10 Dybala, 21 Higuain.A disposizione: 77 Buffon, 31 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 6 Khedira, 14 Matuidi, 16 Cuadrato, 24 Rugani, 28 Demiral, 30 Betancur, 35 Olivieri, 36 Han.All. Sarri.Arbitro: Doveri di Roma.