5' LA MANTIA GOOOOOL.

3'- Affondo Lecce, La Mantia arriva con leggero ritardo e l'occasione Lecce sfuma.

Secondo tempo

45' - Ribéry resta a terra, potrebbe entrare al suo posto Boateng ma finisce la frazione di gioco.

43' Dubbio su un fallo in area di Caceres su Farias.

36' - Percussione di Ribéry fermata al limite dell'area da Tabanelli che rischia il giallo.

21' - Esce fuori il Lecce e conquista un angolo, batte Calderoni ma il tiro è preda dei viola.

14' - Primo tiro del Lecce con Farias, ma non crea pericoli.

10' - Fiorentina vicina al vantaggio con Lirola, tiro di poco al lato.

6' - Continua a tenere il pallino del gioco la Fiorentina e Gabriel ha già detto di no.

1' - Via alla sfida tra Fiorentina e Lecce e primo affondo dei viola chiuso in angolo.

Primo tempo

Le formazioni

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Vlahovic, Ribéry.

A disposizione

Terracciano, Ranieri, Pedro, Boateng, Sottil, Cristoforo, Eysseric, Ghezzal, Venuti, Benassi, Zurkowsky, Terzic.

All. Montella.



Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Petriccione; Shakhov; Farias, La Mantia.

A disposizione

Vigorito, Bleve, Riccardi, Vera, Benzar, Meccariello, Dubickas, Gallo, Babacar, Lo Faso, Dell’Orco, Imbula.

All. Liverani.



Arbitro: Piccinini di Forlì





