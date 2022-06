Serie A, il sorteggio dei calendari: Lecce-Inter alla prima giornata. La Juve al Via del Mare a ottobre, il Milan a gennaio. L'elenco completo

Con il sorteggio del calendario della Serie A 2022/2023 e la presentazione delle 38 giornate della prossima stagione, inizia ufficialmente l'avventura del Lecce. Confermata l'asimmetria delle giornate.

Serie A, sorteggi calendario

Ecco il calendario per il Lecce. Di seguito:

1 Lecce-Inter

2 Sassuolo-Lecce

3 Lecce-Empoli

4 Napoli-Lecce

5 Torino-Lecce

6 Lecce-Monza

7 Salernitana-Lecce

8 Lecce-Cremonese

9 Roma-Lecce

10 Lecce-Fiorentina

11 Bologna-Lecce

12 Lecce-Juventus

13 Udinese-Lecce

14 Lecce-Atalanta

15 Sampdoria-Lecce

16 Lecce-Lazio

17 Spezia-Lecce

18 Lecce-Milan

19 Verona-Lecce

20 Lecce-Salernitana

21 Cremonese-Lecce

22 Lecce-Roma

23 Atalanta-Lecce

24 Lecce-Sassuolo

25 Inter-Lecce

26 Lecce-Torino

27 Fiorentina-Lecce

28 Empoli-Lecce

29 Lecce-Napoli

30 Lecce-Sampdoria

31 Milan-Lecce

32 Lecce-Udinese

33 Juventus-Lecce

34 Lecce-Verona

35 Lazio-Lecce

36 Lecce-Spezia

37 Monza-Lecce

38 Lecce-Bologna

Girone di ritorno: Lecce-Salernitana alla prima, poi Cremonese-Lecce. Lecce-Roma alla terza. E ancora: Atalanta-Lecce e Lecce-Sassuolo. Il 5 marzo Inter-Lecce a San Siro. Alla 26esima giornata a Firenze.

Sedicesima: Lecce-Lazio. Spezia-Lecce alla diciassettesima, poi Lecce-Milan (15 gennaio). Ultima giornata d'andata Verona-Lecce.

Undicesima giornata: Bologna-Lecce, alla dodicesima Lecce-Juventus (il 30 ottobre). Ancora: tredicesima Udinese-Lecce, poi Lecce-Atalanta (14) e Sampdoria-Lecce (15).

Ottava giornata: Lecce-Cremonese, alla nona i giallorossi all'Olimpico. Decima giornata: Lecce-Fiorentina.

12.23 Passo dopo passo vengono fuori le giornate dal sistema.

Quinta giornata: Torino-Lecce. Lecce-Monza alla sesta, Salernitana-Lecce alla sesta.

Terza giornata: Lecce-Empoli, alla quarta a Napoli

12.18 A Reggio Emilia contro il Sassuolo per i giallorossi il secondo turno del campionato di Serie A.

Seconda giornata: Sassuolo-Lecce

12.16 La Juventus partirà con il Sassuolo, il Milan in casa contro l'Udinese, il Napoli a Verona. Questa la prima giornata nel weekend tra 13 e 14 agosto.

12.15 Arrivano le prime giornate. Il primo big match sarà tra Inter e Milan

Prima giornata: Lecce-Inter! Al Via del Mare subito un big match

12.10 Le soste: dal 19 al 27 settembre. Dal 13 novembre al 4 gennaio. Dal 20 al 28 marzo. Squadre ferme 52 giorni per i mondiali in Qatar, per la prima volta in inverno.

12.07 Ricordiamo che derby e big match nn sono ammessi alla prima giornata.

12.00 In mattinata, per altro, il Lecce ha dato il via alle visite mediche. Domani, invece, arriverà in sede Frabotta (era alla Juventus).

11.58 La cerimonia inizierà alle 12, alle 12.30 il via al sorteggio

11.55 Saranno quattro le giornate infrasettimanali in calendario: il 31 agosto 2022, il 9 novembre 2022, il 4 gennaio 2023 e il 3 maggio 2023.

11.50 Il Lecce ritrova la Serie A dopo due campionati vissuti in Serie B. L'ultima volta, nel 2019/20, il debutto fu a San Siro contro l'Inter e finì 4-0 per i nerazzurri.

11.46 Il regolamento: tra i criteri, è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per Empoli-Fiorentina, Inter-Milan, Juventus-Torino, Lazio-Roma e Napoli-Salernitana. Inoltre, una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri. La Lega ha previsto che non potranno essere programmati scontri tra Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina nei turni infrasettimanali, così come non sono previsti derby nei turni infrasettimanali e alla prima giornata. Infine, le società partecipanti alla Champions League (Milan, Inter, Napoli, Juventus) non incontrano le società partecipanti alla Europa League (Lazio e Roma) e le società partecipanti alla Conference League (Fiorentina) nelle giornate di campionato comprese tra due turni consecutivi di Coppe Europee. In tutti i casi in cui ciò è stato possibile, la Lega ha tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.

11.45 Quest'anno cambierà il regolamento tra andata e ritorno: nel girone di ritorno l'ordine delle giornate sarà diverso

11.40 Dalle 12 i calendari. Vengono ricordate le regole. Ci saranno quattro turni infrasettimanali: vietate, in questa giornata, le partite tra le big.

Serie A, il pallone per il 2022/23

Ieri, invece, è stato presentato il pallone da gioco ufficiale della Serie A per la prossima stagione. Il pallone è il Puma Orbita Serie A. «L'Orbita Serie A è caratterizzato da una potente grafica ispirata dal logo della massima divisione professionistica del Campionato italiano di calcio e include anche i colori della bandiera italiana - si legge sul sito della Lega Serie A -. Puma nella colorazione Sunset Glow e le tonalità del Blue, i dettagli Green, puma White e Puma Red che richiamano il Tricolore, integrati nella base bianca, garantiscono un'eccellente visibilità del pallone. Il pallone Puma Orbita Serie A offre una configurazione unica di 12 grandi pannelli a forma di stella che si traduce in un numero ridotto di cuciture, consentendo una migliore connessione con il pallone».