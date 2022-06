Diretta Serie A, il sorteggio dei calendari: inizia l'avventura per il Lecce

Oggi da mezzogiorno il sorteggio del calendario della Serie A 2022/2023 con la presentazione delle 38 giornate della prossima stagione. Inizia ufficialmente l'avventura del Lecce e potrete seguire in diretta sul nostro sito tutte le novità. Confermata l'asimmetria delle giornate.

Serie A, sorteggi calendario: la diretta

APPROFONDIMENTI CALCIO SERIE A Il Frosinone su Lucioni, il capitano medita. Per l'attacco spunta... CALCIO SERIE A Frabotta a Lecce per rilanciarsi, l'esterno difensivo ora cerca...

11.50 Il Lecce ritrova la Serie A dopo due campionati vissuti in Serie B. L'ultima volta, nel 2019/20, il debutto fu a San Siro contro l'Inter e finì 4-0 per i nerazzurri.

11.46 Il regolamento: tra i criteri, è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per Empoli-Fiorentina, Inter-Milan, Juventus-Torino, Lazio-Roma e Napoli-Salernitana. Inoltre, una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri. La Lega ha previsto che non potranno essere programmati scontri tra Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina nei turni infrasettimanali, così come non sono previsti derby nei turni infrasettimanali e alla prima giornata. Infine, le società partecipanti alla Champions League (Milan, Inter, Napoli, Juventus) non incontrano le società partecipanti alla Europa League (Lazio e Roma) e le società partecipanti alla Conference League (Fiorentina) nelle giornate di campionato comprese tra due turni consecutivi di Coppe Europee. In tutti i casi in cui ciò è stato possibile, la Lega ha tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.

11.45 Quest'anno cambierà il regolamento tra andata e ritorno: nel girone di ritorno l'ordine delle giornate sarà diverso

11.40 Dalle 12 i calendari. Vengono ricordate le regole. Ci saranno quattro turni infrasettimanali: vietate, in questa giornata, le partite tra le big.

Serie A, il pallone per il 2022/23

Ieri, invece, è stato presentato il pallone da gioco ufficiale della Serie A per la prossima stagione. Il pallone è il Puma Orbita Serie A. «L'Orbita Serie A è caratterizzato da una potente grafica ispirata dal logo della massima divisione professionistica del Campionato italiano di calcio e include anche i colori della bandiera italiana - si legge sul sito della Lega Serie A -. Puma nella colorazione Sunset Glow e le tonalità del Blue, i dettagli Green, puma White e Puma Red che richiamano il Tricolore, integrati nella base bianca, garantiscono un'eccellente visibilità del pallone. Il pallone Puma Orbita Serie A offre una configurazione unica di 12 grandi pannelli a forma di stella che si traduce in un numero ridotto di cuciture, consentendo una migliore connessione con il pallone».