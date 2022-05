Serie A, il Lecce presenta il nuovo ad Mencucci: «A Corvino daremo risorse importanti»

Una grande sfida e per questo servono gli uomini giusti. Il Lecce continua a strutturarsi in vista del prossimo campionato di serie A e, dopo il prolungamento del contratto con Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica sino al 2025, avrà come nuovo amministratore delegato Sandro Mencucci, presentato questa mattina allo stadio di Via del Mare dal presidente del club giallorosso, Saverio Sticchi Damiani.

APPROFONDIMENTI SERIE A Il Lecce e Corvino insieme fino al 2025. Dopo i successi con Prima... SERIE A Lecce, Corvino e Trinchera a caccia del sostituto di Gabriel: tra i...

La presentazione

«È un manager di altissimo livello, che già da un anno collaborava con noi e sarà investito ufficialmente del ruolo nel Cda in programma a fine maggio - ha precisato il presidente -. La sua missione è lavorare su un doppio fronte: quello sportivo e quello economico-finanziario, facendo tutto in equilibrio e cercando di centrare entrambi gli obiettivi. Non sarà facile perché il budget proveniente dalla serie A (tra i 28 e i 32 milioni), non può essere tutto destinato alla rosa. Mencucci comunicherà il budget a sua disposizione a Corvino, che incontrerà il tecnico, Marco Baroni, e quindi capiremo se ci sarà la possibilità di proseguire con lui alla guida tecnica».

«Sono felice di riunirmi a Corvino, col quale ho lavorato tanti anni alla Fiorentina - dice Mencucci -. Qui ho trovato persone molto motivate, con un'etica del lavoro molto alta che mi induce ad essere ottimista. Vorrei costruire un sogno su basi solide». Il nuovo ad ha detto anche di non sentirsi un risanatore di debiti, fisiologici per qualsiasi club: «Cercherò di dare una stabilità economica attraverso scelte intelligenti per dare a Corvino risorse importanti». «I miei tre anni di contratto - ha concluso - saranno modellati facendo in modo che la squadra, ogni anno, aggiunga un tassello in più. Mi definisco uno sviluppatore di idee, ed è mia intenzione ripetere lo stesso percorso fatto a Firenze, vedere crescere calciatori che da bambini diventano adulti», conclude Mencucci.