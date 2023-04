Juventus-Lecce del 3 maggio: via alla vendita libera dei biglietti

Nessun divieto per i tifosi del Lecce in vista del match contro la Juventus in programma mercoledì 3 maggio, alle ore 18, all’Allianz Stadium di Torino. Il club bianconero ha abilitato la vendita libera, senza tessera del tifoso, per l’acquisto dei tagliandi del settore ospiti da parte dei tifosi leccesi. La vendita sarà attiva fino alle ore 19.00 di martedì 2 maggio.

Quello che c’ da sapere

Capienza Settore Ospiti: posti disponibili per i tifosi del Lecce: 1.016 nel primo anello e 1.083 al secondo anello per un totale di 2.099 posti (la vendita del 2° anello partirà ad esaurimento del 1° anello). Prezzo Tagliando: Intero € 32,00 + commissioni web Modalità di vendita: esclusivamente sul sito Web di Juventus al Link: https://www.juventus.com/it/biglietti/standard/prima-squadra-maschile/juventus-lecce-serie-a-2022-2023.



Richiesta introduzione- info al seguente link: in relazione a quanto disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con nota nr. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (e nr. 26/2012) inviare richiesta a mezzo mail all’indirizzo richiesta.striscioni@juventus.com o tramite fax: 011.6563.9257. Nel caso di utilizzo di striscioni già inseriti nell’albo nazionale pubblicato nel sito dell’O.N.M.S., non è necessaria la richiesta dell’autorizzazione ma permane l’obbligo di comunicazione alla squadra ospitante, anche per tramite dello SLO. Per ogni ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale della Juventus Football Club: www.juventus.com