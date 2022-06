Lecce, è Brancolini il primo acquisto per la Serie A. Il portiere arriva dalla Fiorentina e firma per 5 anni

E' Federico Brancolini il primo acquisto ufficiale del Lecce in vista del prossimo campionato di serie A. Il Lecce ha annunciato l'arrivo del giovane portiere con una nota stampa diramata pochi minuti fa. Brancolini, classe 2001, modenese, cresciuto nelle giovanili del Modena, fu portato da Pantaleo Corvino alla Fiorentina nell'estate del 2017 per una somma di circa 500 mila euro.

Il responsabile dell'area tecnica del Lecce, dopo l'addio alla Viola, non ha mai perso di vista l'estremo difensore emiliano e ha colto al volo la prima occasione per portarlo al Lecce. A costo zero. E sì, perché nel frattempo Brancolini è andato a scadenza, rifiutando più volte la proposta di rinnovo della Fiorentina, e da oggi è ufficialmente un calciatore del Lecce con un contratto pluriennale della durata di 5 anni.

Il portiere del futuro

Brancolini è arrivato al Lecce per fare il dodicesimo, con Marco Bleve pronto a fare il terzo, ma nei piani del club giallorosso il giovane modenese sarà il futuro portiere titolare della squadra giallorossa. Corvino è pronto a fare un'altra scommessa.