Brindisi-Virtus Roma con il pubblico: concessa l'apertura parziale delle tribune

Ultimo aggiornamento: 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una buona notizia per i tifosi brindisini. Domenica sarà possibile assistere alla sfida casalinga del campionato di serie A tra il Basket Brindisi e la Virtus Roma. Ovviamente, si tratta di una riapertura parziale in attesa del riapertura totale dei palazzetti. Ecco la nota ufficiale del sodalizio brindisino. "La New Basket Brindisi Spa, nella persona del Presidente Fernando Marino, intende ringraziare il Sindaco del Comune di Brindisi Riccardo Rossi e il Governatore della Regione Puglia Michele Emiliano per la fattiva collaborazione instaurata tra le parti al fine di consentire l’apertura parziale del pubblico alle manifestazioni sportive al chiuso, nel pieno rispetto dei protocolli sanitari nazionali. Con l’Ordinanza Regionale emanata dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport, domenica al PalaPentassuglia il pubblico potrà tornare ad assistere a una partita dal vivo della pallacanestro di Serie A. Nelle prossime ore sarà attivata la vendita dei tagliandi per assistere al match casalingo Happy Casa Brindisi-Virtus Roma. A breve verranno fornite tutte le info e modalità".