Serie A, ecco gli arbitri del prossimo turno: fermo Pairetto dopo Lecce-Monza. A Salerno arbitra Doveri

Non ci sono nè Pairetto e né Di Martino tra i direttori di gara della prossima giornata di Serie A, che prenderà il via venerdì sera. L'Aia ha diramato le designazioni, come sempre senza parlare di fermo o "punizioni" ma l'arbitro e l'assistente Var di Lecce-Monza non ci sono. Sono fermi e probabilmente Pairetto lo sarà per almeno tre giornate, per poi fare un po' di Var e un po' di B. Si dice, tra i corridoi delle stanze dei bottoni del calcio che conta, che tornerà in campo come direttore di gara non prima di gennaio. Gli errori sono stati gravi, del resto. Nella giornata nera del Var, con il caos di Juventus-Salernitana allo Stadium.

Salernitana-Lecce a Doveri

Salernitana-Lecce sarà arbitrata dal signor Doveri. Un arbitro con cui in passato non vi sono state polemiche, per quanto il Lecce abbia vissuto giornate storte con lui in campo: l'1-5 al Via del Mare contro il Cittadella e la sconfitta di Marassi con il Genoa, che valse la retrocessione per Liverani.

Serie A, gli arbitri della prossima giornata

Salernitana-Lecce - Venerdì 16/09 H. 20.45

Doveri

Rossi C.-Cipriani

Iv: Camplone

Var: Mazzoleni

Avar: Passeri

Bologna-Empoli - Sabato 17/09 H. 15.00

Volpi

Di Monte-Massara

Iv: Piccinini

Var: Nasca

Avar: Del Giovane

Spezia-Sampdoria - Sabato 17/09 H. 18.00

Sozza

Cipressa-Fontemurato

Iv: Manganiello

Var: Mazzoleni

Avar: Marchetti

Torino-Sassuolo - Sabato 17/09 H. 20.45

Baroni

Zingarelli-Saccenti

Iv: Massa

Var: Irrati

Avar: Muto

Udinese-Inter H. 12.30

Valeri

Palermo-Mokhtar

Iv: Sacchi

Var: Aureliano

Avar: Galetto

Cremonese-Lazio H. 15.00

Orsato

Di Vuolo-Laudato

Iv: Feliciani

Var: Abisso

Avar: Longo S.

Fiorentina-Hellas Verona H. 15.00

Rapuano

Marchi-Capaldo

Iv: Marcenaro

Var: La Penna

Avar: Rossi L.

Monza-Juventus H. 15.00

Maresca

Prenna-De Meo

Iv: Massimi

Var: Fabbri

Avar: Costanzo

Roma-Atalanta H. 18.00

Chiffi

Vecchi-Mastrodonato

Iv: Ayroldi

Var: Di Paolo

Avar: Carbone

Milan-Napoli H. 20.45

Mariani

Preti-Berti

Iv: Dionisi

Var: Irrati

Avar: Giallatini