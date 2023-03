Gallo e Caprile titolari, Colombo entra nel finale: com'è andata Serbia-Italia Under 21 per i tre pugliesi

Elia Caprile in campo per quasi tutta la partita, Antonino Gallo per il primo tempo, Lorenzo Colombo solo nel finale. I tre pugliesi (il primo del Bari e gli altri due del Lecce) hanno partecipato, a vario titolo, alla vittoria dell'Italia Under 21 in Serbia. Due a zero, con doppietta di Mulattieri. Caprile non ha mai corso rischi ed è rimasto imbattuto, ha giocato per 86', poi ha lasciato il posto a Sorrentino, al debutto assoluto in under. Era la prima anche per Gallo, in campo soltanto per il primo tempo, poi ha lasciato il posto a Parisi. Colombo, invece, è entrato a 12' dal termine al posto di Baldanzi.

SERBIA-ITALIA 0-2

MARCATORE: 8' e 22' st Mulattieri

SERBIA: F. Stankovic; Rogan, Drezgic, Duric, Micic (42' pt Ergelas); N. Stankovic (17' st Knezevic), Petkovic (23' st Durasovic), Miladinovic (1' sy Vasilijevic); Mitrovic, Ratkov (45' st Hrstic), Lucic (17' st Mituljikic). A disp.: Ilic, Gutesa, Prijovic, Lazic, Krstic, Bazdar. All. Stevanovic

ITALIA: Caprile (41' st Sorrentino); Carboni, Viti, Ruggeri; Pierozzi (1' st Zanoli), Zapelli (14' st Oristanio), Esposito, Casadei, Gallo (1' st Parisi); Baldanzi (33' st Colombo), Mulattieri. A disp.: Turati, Bellanova, Pirola, Lovato, Ricci, Cancellieri, Udogie, Fabbian, Okoli, Bove, Fagioli. All. Nicolato

ARBITRO: Minakovic (Serbia). (Zivin, Pavlovic; IV Radakovic)

NOTE: ammoniti Miladinovic (S)