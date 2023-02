(foto Castellaneta) - Una gara che vale un’intera stagione, punti in palio che pesano come macigni. La Gioiella Prisma Taranto ospita quest’oggi al PalaMazzola l’Emma Villas Aubay Siena. Le due squadre si trovano attualmente a pari punti in classifica ma, a chiudere la graduatoria di Superlega, è per il momento la compagine ionica che ha vinto una gara in meno rispetto ai toscani. Taranto arriva alla sfida odierna reduce dalla sconfitta esterna rimediata nello scorso turno contro Modena, una sconfitta a testa altissima che sa quasi di beffa perché, proprio per la prestazione più che positiva, Falaschi e compagni avrebbero quantomeno meritato di tornare dall’Emilia con almeno un punto.

Coach Di Pinto, costretto a fare a meno nell’ultima gara di un acciaccato Loeppky e dell’opposto titolare Stefani, dovrebbe aver recuperato quest’oggi almeno lo schiacciatore canadese. L’ultima vittoria della Gioiella Prisma Taranto risale alla gara interna disputata contro Verona lo scorso 15 gennaio successivamente, per Taranto, quattro sconfitte consecutive di cui una sola al tie-break nella gara esterna contro Piacenza. L’avversario odierno degli ionici, nello scorso turno di campionato, è rimasto fermo a causa dello sciame sismico che ha interessato la Toscana la scorsa settimana e per il quale il sindaco di Siena ha deciso di chiudere tutti gli impianti sportivi, con il conseguente rinvio della sfida in programma contro Civitanova. Un cammino al di sotto delle aspettative quello dei toscani che hanno invertito la rotta solo dopo l’esonero di coach Montagnani lo scorso 9 dicembre. «Mi attendo di vedere i nostri ragazzi giocare con il sangue agli occhi - esordisce così il numero uno della Gioiella Prisma Taranto, Antonio Bongiovanni. I nostri ragazzi sono determinati, volenterosi e sono stati bravi ma allo stesso tempo sfortunati in alcune gare. Dimostreranno sicuramente quello che sanno fare».

Ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni, ovvero quello visto nelle sfide contro le big: «I pugliesi, i meridionali, i tarantini in particolare, - continua il presidente del sodalizio ionico - in passato sono stati guerrieri perché dovevano difendere il loro territorio. A noi piace combattere e da vecchi spartani siamo abituati a soffrire. Abbraccio tutti i nostri tifosi e li ringrazio per il sostegno che ci danno da inizio stagione». «Il match di oggi è importante ma non dimentichiamo che mancano comunque tre partite alla fine della regular season – dichiara il vice presidente Elisabetta Zelatore -. È uno scontro diretto che non rappresenta sicuramente il termine delle attività e non decreterà la nostra posizione finale. Stiamo vivendo la partita così come vivremo le partite che giocheremo con Perugia e con Milano. Sono partite importanti che, per una serie di situazioni concatenanti, avranno un peso maggiore per le sorti della permanenza in Superlega. Il nostro spirito è sempre combattivo e spero di vedere la nostra squadra, che rappresenta la nostra città e la nostra società, con lo stesso spirito combattivo che ci ha sempre contraddistinto». La Gioiella Prisma Taranto per il match odierno ha deciso di abbassare il prezzo dei biglietti proprio per incentivare la presenza del pubblico sugli spalti: «Vedremo questa sera quanto e come la città risponderà. La qualità della vita di Taranto passa anche dagli eventi sportivi, gli eventi dove si può fare socialità positiva. Uno dei successi che possiamo registrare, indipendentemente dai risultati sportivi e agonistici, è quello di aver dato attraverso la squadra questo forte senso di appartenenza, appartenenza a una comunità e soprattutto ai colori della nostra città». Questa sera parola al campo quindi, prima battuta alle ore 18.