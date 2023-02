DIRETTA Sassuolo-Lecce, le formazioni ufficiali. Confermato Ceesay, sorprese anche in difesa

Confermarsi dopo la vittoria di Bergamo: il Lecce affronta il Sassuolo per una partita che in caso di vittoria proietterebbe i giallorossi a quota 30 punti in classifica, con una tranquillità ancor maggiore in ottica salvezza. Baroni con il dente avvelenato per l'andata, quando vinsero i neroverdi (1-0), grazie a un eurogol di Domenico Berardi.

Lecce-Sassuolo, il primo tempo

20.38 Annuncio delle formazioni e inno del Lecce. Al Via del Mare buona cornice di pubblico.

20.30 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento.

Lecce-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Le scelte dei due allenatori: Baroni conferma Ceesay e lascia Colombo fuori. Recuperato del tutto Strefezza, titolare. In difesa, invece, Umtiti non parte titolare: gioca Tuia accanto a Baschirotto, proprio come a Bergamo. Squalificato Di Francesco, c'è Banda. In mediana si rivede dal 1' Maleh.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Blin, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Tressoldi, Erlic, Rogerio; Frattesi, Obiang, Henrique; Berardi, Defrel, Bajrami. All. Dionisi.