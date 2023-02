DIRETTA Sassuolo-Lecce: gara equilibrata e con poche occasioni. Baroni cambia il tridente all'intervallo

Confermarsi dopo la vittoria di Bergamo: il Lecce affronta il Sassuolo per una partita che in caso di vittoria proietterebbe i giallorossi a quota 30 punti in classifica, con una tranquillità ancor maggiore in ottica salvezza. Baroni con il dente avvelenato per l'andata, quando vinsero i neroverdi (1-0), grazie a un eurogol di Domenico Berardi.

Lecce-Sassuolo, il secondo tempo

8' Subito al tiro i due neo entrati: sia Colombo che Oudin hanno già cercato la porta, senza precisione. Pericolosissimo, però, Oudin sugli sviluppi di una rimessa laterale.

Doppio cambio all'intervallo: entrano Oudin e Colombo al posto di Ceesay e Banda. Baroni ha già cambiato due terzi del tridente offensivo.

Lecce-Sassuolo, il primo tempo

A fine primo tempo Lecce e Sassuolo vanno a riposo sullo zero a zero. Nessuna grande occasione, avvio migliore dei giallorossi, poi il Sassuolo ci ha provato un paio di volte. La migliore occasione è arrivata sul piede di Bajrami, che si è lasciato ipnotizzare da Falcone. Nel complesso una partita senza grandi sussulti, con un risultato piuttosto giusto. Da vedere se e come le squadre cambieranno qualcosa nell'intervallo.

30' Partita di grande equilibrio e senza sussulti. Ammoniti Banda e Berardi.

8' Meglio il Lecce del Sassuolo in avvio di partita. Un paio di sortite offensive di Banda e un tiro verso la porta di Strefezza.

1' Partita iniziata!

20.41 Sul sito del Nuovo Quotidiano di Puglia sarà possibile seguire la partita Lecce-Sassuolo in diretta testuale con gli aggiornamenti delle azioni più importanti e dei gol.

20.38 Annuncio delle formazioni e inno del Lecce. Al Via del Mare buona cornice di pubblico.

20.30 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento.

Lecce-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Le scelte dei due allenatori: Baroni conferma Ceesay e lascia Colombo fuori. Recuperato del tutto Strefezza, titolare. In difesa, invece, Umtiti non parte titolare: gioca Tuia accanto a Baschirotto, proprio come a Bergamo. Squalificato Di Francesco, c'è Banda. In mediana si rivede dal 1' Maleh.

Il tabellino live

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Blin, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Ceesay (1' st Colombo), Banda (1' st Oudin). All. Baroni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Tressoldi, Erlic, Rogerio; Frattesi, Obiang, Henrique; Berardi, Defrel, Bajrami. All. Dionisi.

Ammoniti: Banda (L), Berardi (S), Obiang (S). Espulsi: -

Note: