Sassuolo - Lecce la diretta: formazioni ufficiali

Giallorossi in campo alle 12:30 al “Mapei Stadium” per la 33ª giornata della Serie A Tim, Sassuolo - Lecce. La formazione di mister Gotti difende i 32 punti in classifica, con 6 lunghezze di vantaggio dai neroverdi, penultimi a quota 26.

Le formazioni ufficiali:

Sassuolo: Consigli, Erlic, Matheus Henrique, Pinamonti, Bajrami, Ferrari, Viti, Toljan, Thorstvedt, Lauriente, Defrel. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Mulattieri, Obiang, Ceide, Kumbulla, Volpato, Boloca, Lipani, Doig, Tressoldi. Allenatore: Davide Ballardini

Lecce: Falcone, Pongracić, Baschirotto, Rafia, Krstović, Oudin, Dorgu, Gendrey, Gallo, Blin, Piccoli. A disposizione: Brancolini, Samooja, Sansone, Venuti, Gonzalez, Berisha, Burnete, Pierotti, Touba. Allenatore: Luca Gotti

Arbitro: Daniele Doveri sez. di Roma 1

Assistenti: Luigi Rossi sez. di Rovigo - Marco Scatragli sez. di Arezzo